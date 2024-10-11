Долар з зірочкою: що це означає

Виробництво банкнот – це складний процес, який вимагає точності, висококваліфікованих і досвідчених майстрів, спеціального обладнання, сучасних технологій тощо, інформує Bureau of Engraving and Printing. Логічно, що може бути помилки, які призводять до заміни купюр.

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Для позначення так званих замінних банкнот використовують різні символи в усьому світі. Проте один із найпопулярніших варіантів – це "зірочка". Якщо такий символ стоїть після серійного номера, то це свідчить про типографічну помилку. Фактично так позначають купюри, які замінили браковані екземпляри, пише US Currency Education Program.

Згідно з правилами, двох банкнот з ідентичним серійним номером не може бути. Саме тому під час друкування замінної купюри до серійного номера додають "зірочку".

Долар з "зірочкою" / Фото US Currency Education Program

Додамо, що Федеральний резерв системно оновлює дизайн та елементи захисту долара. Таким чином американський регулятор посилює захист від підробок, а також дбає про престиж долара на світовій арені. Нагадаємо, що долар США – це головна резервна валюта у світі. Її частка у резервах світових банків складає майже 60%.