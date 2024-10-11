Пам'ятна монета від НБУ

Національний банк України представив та ввів в обіг пам'ятну монету “Сили логістики Збройних Сил України”. Номінал цієї монети 10 гривень. Презентацію провели у День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ.

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Тираж нової пам'ятної монети від НБУ становить 10 мільйонів штук. У Нацбанку додали, що дизайн аверсу цієї монети не відрізняється від її зразка, який випустили у 2018 році. Натомість на реверсі пам'ятної монети додали написи:

“СТАЛЕВА МІЦЬ, НЕПОХИТНА ВОЛЯ!”;

“СИЛИ ЛОГІСТИКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ”.

Нагадаємо, що у вересні НБУ присвятив дві монети техніці живопису художника Івана Марчука. Митця у 2007 році внесли до рейтингу газети The Daily Telegraph "Сто геніїв сучасності".

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