Доллар со звездочкой: что это значит

Производство банкнот – это сложный процесс, который требует точности, высококвалифицированных и опытных мастеров, специального оборудования, современных технологий и т.д., информирует Бюро гравировки и печати. Логично, что может быть ошибки, которые приводят к замене купюр.

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Для обозначения так называемых заменяемых банкнот используют различные символы во всем мире. Однако один из самых популярных вариантов – это "звездочка". Если такой символ стоит после серийного номера, то это свидетельствует о типографической ошибке. Фактически так обозначают купюры, которые заменили бракованные экземпляры, пишет US Currency Education Program.

Согласно правилам, двух банкнот с идентичным серийным номером не может быть. Именно поэтому при печати заменяемой купюры к серийному номеру добавляют "звездочку".

Доллар со "звездочкой" / Фото US Currency Education Program

Добавим, что Федеральный резерв системно обновляет дизайн и элементы защиты доллара. Таким образом американский регулятор усиливает защиту от подделок, а также заботится о престиже доллара на мировой арене. Напомним, что доллар США – это главная резервная валюта в мире. Ее доля в резервах мировых банков составляет почти 60%.