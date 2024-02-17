Ключові зміни на ринку валют

За останній тиждень Індекс долара США зріс приблизно на 0,12%. Долар демонструє позитивну динаміку 5 тиждень поспіль. Зокрема, під час торгів у п'ятницю, 16 лютого, цей показник торгувався на рівні 104,28, впавши на 0,02%, за даними CNBC.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Які фактори впливають на долар США

Під час торгової сесії у п'ятницю американський долар зафіксував незначний спад на тлі занепокоєння щодо стійкості першої економіки світу – США. Проте валюта завершила черговий тиждень зі певним зростанням. Річ у тому, що вищі ніж очікували ціни від виробників посилили очікування, що Федеральний резерв утримається від зниження ключової ставки принаймні до середини 2024 року, повідомляє CNBC.

Варто додати, що торгів у понеділок, 19 лютого, не буде, оскільки у США будуть святкувати День президента.