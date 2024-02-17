Ключевые изменения на рынке валют

За последнюю неделю Индекс доллара США вырос примерно на 0,12%. Доллар демонстрирует положительную динамику 5 неделю подряд. В частности, во время торгов в пятницу, 16 февраля, этот показатель торговался на уровне 104,28, упав на 0,02%, по данным CNBC.

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Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Какие факторы влияют на доллар США

Во время торговой сессии в пятницу американский доллар зафиксировал незначительный спад на фоне беспокойства относительно устойчивости первой экономики мира – США. Однако валюта завершила очередную неделю с определенным ростом. Дело в том, что выше, чем ожидали цены от производителей усилили ожидания, что Федеральный резерв воздержится от снижения ключевой ставки по крайней мере до середины 2024 года, сообщает CNBC.

Стоит добавить, что торгов в понедельник, 19 февраля, не будет, поскольку в США будут праздновать День президента.