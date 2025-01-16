Що відбувається з курсом долара після суттєвого падіння

Долар США демонструє стабільну динаміку щодо кошика з 6 інших валют. На динаміку валюти впливає низка важливих новин про першу економіку світу.

Курс долара на сьогодні

У четвер, 16 січня, американський долар демонструє від'ємну динаміку на ринку. Водночас валюта торгується поблизу пікового рівні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво США штовхають ціни на нафту вгору

Долар стабілізувався в четвер після падіння на тлі уповільнення інфляції в США і падіння прибутковості облігацій. Нагадаємо, що на початку тижня Індекс долара США подорожчав до пікового рівня за 26 місяців – 110,17.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США

Індекс долара США на цю мить торгується на рівні 109,07. Цей показник впав на 0,02%, згідно з даними MarketWatch. Діапазон коливання за день становить від 108,97 до 109,19.

Важливо! Долар – це єдина з 15 основних валют, яка закінчила 2024 рік зі зростанням. За рік долар подорожчав на понад 7%.

Фунт стерлінгів впав на 0,3% під час сьогоднішніх торгів. Тоді як курс євро демонструє стабільну динаміку щодо долара США.