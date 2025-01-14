Чому росте долар в ціні

Під час торгів у вівторок, 14 січня, долар США торгується біля пікового рівня за понад 2 роки. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. На динаміку валюти впливають очікування трейдерів щодо подальшої монетарної політики американського центрального банку.

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Наразі трейдери зменшили свої очікування щодо зниження ставки в США в 2025 році після сильних економічних даних. Крім того, митна політика Трампа разом із зваженим підходом Федерального резерву щодо монетарної політики сприяли зростанню прибутковості державних облігацій та подорожчанню долара. Сильний долар тисне на британський фунт, євро та японську єну.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США

Спершу Індекс долара США зріс на 0,16% до 109,59. На момент створення цього матеріалу, індекс коливається на рівні 109,39, впавши на 0,51%, згідно з даними MarketWatch. Діапазон коливання за день становить від 109,33 до 109,68. Нагадаємо, що у понеділок Індекс долара США подорожчав до пікового рівня за 26 місяців. Йдеться про показник на рівні 110,17.

До теми! Долар – це єдина з 15 основних валют, яка закінчила 2024 рік зі зростанням. За рік долар подорожчав на понад 7%.

Водночас фунт стерлінгів фіксує втрати на ринку. Британська валюта впала до мінімального рівня з листопада 2023 року. Курс японської єни не надто змінився, але торгується поблизу мінімуму за 6 місяців.