Рейтинг валют світу за 2024 рік

З підсумками 2024 року на більшість основних валют тиснув долар США. Це призвело до їхнього знецінення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Finance.ua.

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Ба більше, лише долар завершив 2024 рік зі зростанням. Американська валюта подорожчала на понад 7%. Долар отримав значку підтримку наприкінці року. Усе завдяки перемозі Дональда Трампа на президентських виборах у США. Далі у рейтингу йдуть фунт стерлінгів та мексиканський песо, які впали в ціні на 1,7% та 2% відповідно.

Єдина валюта Єврозони – євро – обвалилася за рік на 6,2%. Крім того, наприкінці року грошова одиниця майже паритетного значення з доларом США.

До теми! Валюти топових економік Азії також зафіксували істотне падіння у 2024 році. Зокрема, і китайський юань, й індійська рупія впали на 2,8%. Тоді як японська єна подешевшала на 10,3%.

Проте найбільший обвал зафіксували російський рубль та бразильський реал. Національна валюта Росії впала на 18,6%. За аналогічний період бразильська валюта подешевшала на 21,6%.