Ціни на світовому ринку нафти

У четвер, 16 січня, ціни на нафту демонструють позитивну динаміку на ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Зокрема, вартість нафти Brent наблизилася до пікового рівня за 6 місяців.

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Нафта дорожчає через занепокоєння щодо пропозиції на тлі санкцій США проти Росії, зменшення резервів сирої нафти в США та поліпшенням прогнозу світового попиту.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent подорожчала на 25 центів або на 0,3%. Сорт нафти торгується на рівні 82,28 долара за барель. Під час попередньої торгової сесії сировина зросла в ціні на 2,6%, зафіксувавши піковий рівень з 26 липня 2024 року.

При цьому нафта WTI зросла в ціні на 28 центів або на 0,4%. Контракти на американську нафту коштують 80,32 долара за барель. Під час торгів у середу чорне золото подорожчало на 3,3%, досягнувши максимального рівня з середини липня.