Останні зміни на ринку

У понеділок, 17 квітня 2023 року, Індекс долара США подорожчав на 0,60% до 102,16, за даними Yahoo!Finance. Цей показник коливається в діапазоні 101,53 – 102,23.

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Крайні позиції Індексу долара США за останні 12 місяців та прогноз:

Максимально цей показник підіймався до 114,78. Це пікове значення за 20 років;

Це пікове значення за 20 років; Натомість мінімальний рівень котирувань становив 99,82 , інформує CNBC;

, інформує CNBC; Експерти з компанії MPS вважають, що у другому півріччі долар США може впасти на 5%.

Долар повернувся до зростання

Долар США почав тиждень зі зростання на тлі результатів про збільшення ділової активності у штаті Нью-Йорк вперше за останні 5 місяців. Це також підкріплює очікування, що Федеральний резерв все-таки вкотре підвищить ставку у травні 2023 року, пише видання CNBC.

Нагадаємо, що 14 квітня долар зафіксував найбільший спад за останні 12 місяців щодо кошика з 6 інших валют. Усе через очікування трейдерів про потенційне завершення циклу підвищення ставки. Актуальна динаміка інших валют: