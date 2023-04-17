Останні зміни на ринку
У понеділок, 17 квітня 2023 року, Індекс долара США подорожчав на 0,60% до 102,16, за даними Yahoo!Finance. Цей показник коливається в діапазоні 101,53 – 102,23.
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Крайні позиції Індексу долара США за останні 12 місяців та прогноз:
- Максимально цей показник підіймався до 114,78. Це пікове значення за 20 років;
- Натомість мінімальний рівень котирувань становив 99,82, інформує CNBC;
- Експерти з компанії MPS вважають, що у другому півріччі долар США може впасти на 5%.
Долар повернувся до зростання
Долар США почав тиждень зі зростання на тлі результатів про збільшення ділової активності у штаті Нью-Йорк вперше за останні 5 місяців. Це також підкріплює очікування, що Федеральний резерв все-таки вкотре підвищить ставку у травні 2023 року, пише видання CNBC.
Нагадаємо, що 14 квітня долар зафіксував найбільший спад за останні 12 місяців щодо кошика з 6 інших валют. Усе через очікування трейдерів про потенційне завершення циклу підвищення ставки. Актуальна динаміка інших валют:
- Офіційна валюта країн Єврозони – євро – під час сьогоднішніх торгів впала на 0,71%. Хоча минулої п'ятниці ця грошова одиниця встановила рекорд за рік. Трейдери також очікують, що Європейський центральний банк продовжить підвищувати ставку;
- Японська єна втратила 0,45% під час торгів до 134,39 долара. Це найсильніші позиції американської валюти з середини березня;
- Фунт впав на 0,35% з початку торгового дня. До цього британська валюта досягла пікового значення за 10 місяців.