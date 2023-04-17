Последние изменения на рынке

В понедельник, 17 апреля 2023 года, Индекс доллара США подорожал на 0,60% к 102,16, по данным Yahoo!Finance. Этот показатель колеблется в диапазоне 101,53 – 102,23.

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Крайние позиции Индекса доллара США за последние 12 месяцев и прогноз:

Максимально этот показатель поднимался до 114,78. Это пиковое значение за 20 лет;

Это пиковое значение за 20 лет; В то же время минимальный уровень котировок составлял 99,82 , информирует CNBC;

, информирует CNBC; Эксперты из компании MPS считают, что во втором полугодии доллар США может упасть на 5%.

Доллар вернулся к росту

Доллар США начал неделю с роста на фоне результатов об увеличении деловой активности в штате Нью-Йорк впервые за последние 5 месяцев. Это также подкрепляет ожидание, что Федеральный резерв все-таки в очередной раз повысит ставку в мае 2023 года, пишет издание CNBC.

Напомним, что 14 апреля доллар зафиксировал наибольший спад за последние 12 месяцев относительно корзины из 6 других валют. Все из-за ожиданий трейдеров о потенциальном завершении цикла повышения ставки. Актуальная динамика других валют: