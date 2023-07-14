Останні зміни на ринку для долара США

У п'ятницю, 14 липня, котирування Індексу долара США торгувалися на рівні 99,81. Цей індикатор наразі демонструє позитивну динаміку, зрісши на 0,05%, інформує портал Yahoo!Finance. Проте індекс опустився нижче позначки на рівні 100 у рамках цієї сесії. Загалом індекс коливається в діапазоні від 99,58 до 99,97.

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Ключові зміни Індексу долара США за останній рік:

Пікове значення для індексу зафіксували на рівні 114,78 . Це стало піковим рівнем для цього індикатора за 20 років ;

. Це стало піковим рівнем для цього індикатора за ; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC. На сайті також вказано, що це новий найслабший рівень за 52 тижні.

Що впливає на американський долар

Знецінення долара США триває. Цього разу валюта під час торгів коливалася на рівні мінімального значення за 15 місяців. Ба більше, Індекс долара США зафіксував найслабший результат за тиждень з листопада, впавши на 2,4%. Нагадаємо, що минула торгова сесія була для долара найгіршою за 5 місяців.

До теми! Британський фунт досягнув пікової позначки на ринку за 15 місяців. Ба більше, ця валюта демонструє найкращу динаміку стосовно долара США.

Ключову роль у послабленні американського долара відіграв останній звіт про інфляцію у США. На тлі пом'якшення ситуації з цінами інвестори більш впевнено роблять ставку на те, що агресивний цикл Федерального резерву з підвищення базової ставки наближається до завершення, пише видання CNBC.