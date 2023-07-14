Последние изменения на рынке для доллара США

В пятницу, 14 июля, котировки Индекса доллара США торговались на уровне 99,81. Этот индикатор пока демонстрирует положительную динамику, вырос на 0,05%, информирует портал Yahoo!Finance. Однако индекс опустился ниже отметки на уровне 100 в рамках этой сессии. В общем индекс колеблется в диапазоне от 99,58 до 99,97.

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Ключевые изменения Индекса доллара США за последний год:

Пиковое значение для индекса зафиксировали на уровне 114,78 . Это стало пиковым уровнем для этого индикатора за 20 лет ;

. Это стало пиковым уровнем для этого индикатора за ; Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC. На сайте также указано, что это новый слабый уровень за 52 недели.

Что влияет на американский доллар

Обесценение доллара США продолжается. На этот раз валюта во время торгов колебалась на уровне минимального значения 15 месяцев. Более того, Индекс доллара США зафиксировал самый слабый результат за неделю с ноября, упав на 2,4%. Напомним, что прошлая торговая сессия была худшей для доллара за 5 месяцев.

К теме! Британский фунт достиг пиковой отметки на рынке по 15 месяцев. Более того, эта валюта демонстрирует лучшую динамику по отношению к доллару США.

Ключевую роль в ослаблении американского доллара сыграл последний отчет об инфляции в США. На фоне смягчения ситуации с ценами инвесторы увереннее делают ставку на то, что агрессивный цикл Федерального резерва по повышению базовой ставки близится к завершению, пишет издание CNBC.