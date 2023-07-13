Останні зміни на ринку валют
Під час торгів у четвер, 13 липня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 100,32. Котирування з початку сесії втратили 0,20%, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 101,23 до 101,61.
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Ключові зміни Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Пікове значення для індексу зафіксували на рівні 114,78. Це стало піковим рівнем для цього індикатора за 20 років;
- Мінімально індекс торгувався на рівні 100,79, повідомляє CNBC.
Що відбувається з доларом
Долар зафіксував найгіршу сесію на ринку за останні 5 місяців. Трейдери сприйняли останні дані про інфляцію у США як сигнал, що Федеральний резерв може фактично завершити цикл підвищення ключової ставки до кінця місяця, пише видання CNBC.
Крім того, у парі з євро долар ослаб на понад 1%, досягнувши найгіршого рівня за більше, ніж рік. Під час ранкових торгів в Азії позиції євро досягли пікової позначки за 15 місяців.
Динаміка інших валют:
- Японська єна зросла на 0,3% проти долара США, зафіксувавши найкращий результат з середини травня;
- Британський фунт також на цьому тижні зміг досягнути пікової позначки на ринку за 15 місяців.