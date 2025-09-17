Іноземні інвестори, які вкладають свої кошти в активи США, почали активно страхувати їх від коливання долара. Це свідчить про те, що занепокоєння щодо впливу політики президента Дональда Трампа на американську валюту зростає.

Як інвестори страхують свої гроші?

За підрахунками Deutsche Bank, вперше за останні чотири роки обсяги хеджованих інвестицій у американські облігації та акції зросли понад незахеджовані, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Іноземці можуть знову купувати американські активи, але вони не хочуть ризикувати з доларом. Інвестори усувають валютний ризик долара з безпрецедентною швидкістю,

– заявив експерт Deutsche Bank Джордж Саравелос.

Приблизно 80% з 7 мільярдів доларів, які інвестори вклали в зарубіжні фонди ETF, що інвестують в США, за останні 3 місяці були хеджованими.

Тоді як на початку 2025 року показник хеджування складав усього 20%.

Таке хеджування означає, що інвестори підпадають лише під вплив коливань ціни активу, а не курсу долара відносно їхньої національної валюти, хоча за це доводиться платити,

– зазначає видання.

За словами аналітиків, масове хеджування пришвидшило падіння долара на понад 10% у 2025 році проти інших валют, у тому числі фунта та євро. Зокрема, євро через ослаблення долара піднялося у вівторок, 16 вересня, до максимуму за 4 роки.

Керівники інвестфондів пояснюють це тим, що вкладники хочуть зберегти інвестиції в американські акції через бум штучного інтелекту, проте не намагаються уникнути валютного ризику через коливання долара.

Опитування, проведене Bank of America серед керуючих фондами у вересні, продемонструвало, що 38% інвесторів прагнуть збільшити хеджування проти слабкого долара.

Це не момент "продавати Америку", а момент страхувати долар,

– додала Міра Чандан з JPMorgan.

Що відомо про хеджування ризиків? Хеджування ризиків – це стратегія управління фінансовими ризиками, яка використовується для захисту від потенційних збитків, спричинених непередбачуваними змінами валютного курсу. Мета хеджування – не отримати прибуток від коливань курсу, а убезпечити себе або свій бізнес від ризику.

