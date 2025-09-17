Доллар в зоне риска: почему инвесторы массово защищают свои активы
- Иностранные инвесторы активно страхуют свои инвестиции в США от колебаний курса доллара из-за политических беспокойств.
- Объемы хеджированных инвестиций в американские активы выросли, что повлекло падение доллара более чем на 10% в 2025 году.
Иностранные инвесторы, которые вкладывают свои средства в активы США, начали активно страховать их от колебания доллара. Это свидетельствует о том, что беспокойство относительно влияния политики президента Дональда Трампа на американскую валюту растет.
Как инвесторы страхуют свои деньги?
По подсчетам Deutsche Bank, впервые за последние четыре года объемы хеджированных инвестиций в американские облигации и акции выросли более незахеджированных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Иностранцы могут снова покупать американские активы, но они не хотят рисковать с долларом. Инвесторы устраняют валютный риск доллара с беспрецедентной скоростью,
– заявил эксперт Deutsche Bank Джордж Саравелос.
- Примерно 80% из 7 миллиардов долларов, которые инвесторы вложили в зарубежные фонды ETF, инвестирующие в США, за последние 3 месяца были хеджированными.
- Тогда как в начале 2025 года показатель хеджирования составлял всего 20%.
Такое хеджирование означает, что инвесторы подпадают только под влияние колебаний цены актива, а не курса доллара относительно их национальной валюты, хотя за это приходится платить,
– отмечает издание.
По словам аналитиков, массовое хеджирование ускорило падение доллара более чем на 10% в 2025 году против других валют, в том числе фунта и евро. В частности, евро из-за ослабления доллара поднялось во вторник, 16 сентября, до максимума за 4 года.
Руководители инвестфондов объясняют это тем, что вкладчики хотят сохранить инвестиции в американские акции из-за бума искусственного интеллекта, однако не пытаются избежать валютного риска из-за колебаний доллара.
Опрос, проведенный Bank of America среди управляющих фондами в сентябре, продемонстрировал, что 38% инвесторов стремятся увеличить хеджирование против слабого доллара.
Это не момент "продавать Америку", а момент страховать доллар,
– добавила Мира Чандан из JPMorgan.
Что известно о хеджировании рисков?
Хеджирование рисков – это стратегия управления финансовыми рисками, которая используется для защиты от потенциальных убытков, вызванных непредсказуемыми изменениями валютного курса. Цель хеджирования – не получить прибыль от колебаний курса, а обезопасить себя или свой бизнес от риска.
Как колеблется курс доллара?
В начале июля доллар США опустился до самых низких отметок с февраля 2022 года относительно основных мировых валют. Американская валюта потеряла позиции против швейцарского франка, евро и фунта. В частности, давление на доллар создал законопроект Трампа, принятый Сенатом США, который может увеличить государственный долг более чем на 3 триллиона долларов.
Впрочем, 1 августа доллар продемонстрировал самый сильный недельный рост после введения новых пошлин США. Индекс американской валюты за неделю поднялся на 2,4%, достигнув самого высокого уровня с 29 мая
Но уже в конце августа доллар потерял позиции против мировых валют после того, как президент США уволил члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук. Это усилило беспокойство инвесторов относительно независимости Центробанка США.