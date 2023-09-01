Кращий результат за три місяці: як долар закінчує тиждень та серпень

Долар США завершує тиждень із певним послабленням, проте за місяць ця валюта продемонструвала значний приріст. Про головні зміни на ринку валют – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют

Під час торгів у п'ятницю, 1 вересня 2023 року, Індекс долара США зупинився на рівні 103,57. Котирування впали на 0,06%, згідно з Yahoo!Finance. Індексу коливається в діапазоні від 103,49 до 103,78.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останній рік:

Максимум для Індексу долара США зафіксували на рівні 114,78 . Це рекорд за 20 років ;

. Це рекорд за ; Найслабші позиції для цього показника становлять 99,58, повідомляє CNBC.

Що впливає на долар США

Долар повернувся до знецінення на ринку. Загалом за тиждень Індекс долара США втратив 0,53%. Проте за серпень цей індикатор зміцнив свої позиції на 1,7%, що є найкращим результатом за останні три місяці, пише CNBC.

Ба більше, зміну динаміки зафіксували напередодні оприлюднення важливих даних про ринок праці у США. Найімовірніше, новий звіт буде відігравати важливу роль у формуванні Федеральним резервом монетарної політики на найближчу перспективу.

Нагадаємо, що глава Федеральної резервної системи США Джером Павелл повідомив, що центробанк може й надалі підвищувати процентну ставку, але він пообіцяв діяти обережно.