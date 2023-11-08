Основні зміни на ринку валют

У вівторок, 7 листопада, Індекс долара США коливається на рівні 105,71, за даними Yahoo!Finance. Цей індикатор додав під час торгів 0,17%. Діапазон коливання становить від 105,51 до 105,87.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 111,27 .

. Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Долар США зміцнює позиції на ринку

Американський долар продовжує демонструвати позитивну динаміку та зміцнювати позиції проти кошика з 6 інших валют. Цьому сприяло заяви Федерального резерву, відповідно до яких стало зрозуміло, що все ще існує можливість для підвищення ключової ставки, пише CNBC.

Ми спостерігаємо невелике відновлення долара США, але цього слід очікувати після такого різкого розпродажу,

– заявив старший ринковий аналітик City Index.

Нагадаємо, що глава американського центробанку на цьому тижні натякнув на відмову від найагресивнішої монетарної політики за 40 років. Крім того, за минулий тиждень Індекс долара зафіксував найрізкіший спад за останні 4 місяці.