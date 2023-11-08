Основные изменения на рынке валют

Во вторник, 7 ноября, Индекс доллара США колеблется на уровне 105,71, по данным Yahoo!Finance. Этот индикатор добавил во время торгов 0,17%. Диапазон колебания составляет от 105,51 до 105,87.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 111,27 .

. Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар США укрепляет позиции на рынке

Американский доллар продолжает демонстрировать положительную динамику и укреплять позиции против корзины из 6 других валют. Этому способствовало заявление Федерального резерва, согласно которому стало ясно, что все еще существует возможность для повышения ключевой ставки. CNBC.

Мы наблюдаем небольшое восстановление доллара США, но этого следует ожидать после такой резкой распродажи,

– заявил старший рыночный аналитик City Index.

Напомним, что глава американского центробанка на этой неделе намекнул на отказ от самой агрессивной монетарной политики за 40 лет. Кроме того, за прошлую неделю Индекс доллара зафиксировал самый резкий спад за последние 4 месяца.