Долар знову дорожчає, тоді як його головні конкуренти втрачають позиції на ринку

Долар США почав новий тиждень зі зростання. Водночас євро та фунт стерлінгів демонструють прямо протилежну динаміку на ринку.

Що впливає на долар США на ринку

У понеділок, 21 жовтня, долар США демонструє позитивну динаміку на ринку. На ринок впливає два фактори, пише Reuters.

Цікаво Ціни на Brent та WTI знову змінили динаміку: скільки коштує барель нафти

Йдеться про зростання прибутковості американських облігацій та наближення президентських виборів у США. Нагадаємо, що Камала Гарріс за три місяці своєї передвиборчої кампанії отримала 1 мільярдів доларів від усіх, хто підтримує демократів.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США досягнув позначки на рівні 103,65, зрісши на 0,17%, згідно з даними Reuters. На момент створення цього матеріалу, індекс коливається на рівні 103,59. Цей показник виріс на 0,10%, інформує портал Yahoo!Finance.

Діапазон коливання за день становить 103,42 – 103,65. Позиції євро ослабли на 0,16%, тоді як британський фунт зафіксував спад на рівні 0,2%.