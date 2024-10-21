Что влияет на доллар США на рынке
В понедельник, 21 октября, доллар США демонстрирует положительную динамику на рынке. На рынок влияет два фактора, пишет Reuters.
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Речь идет о росте доходности американских облигаций и приближении президентских выборов в США. Напомним, что Камала Харрис за три месяца своей предвыборной кампании получила 1 миллиардов долларов от всех, кто поддерживает демократов.
Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.