Долар вкотре змінив динаміку на ринку

Долар повернувся до зростання, але тиждень для валюти на ринку був досить турбулентним. Важливим фактором впливу для валюти стали дані з ринку праці у США. Більше про останні зміни – розповідаємо у новому матеріалі 24 Каналу.

Як змінилися позиції долара за 5 квітня

У п'ятницю, 5 квітня, Індекс долара США завершив торгову сесію на рівні 104,29. Цей індикатор зріс 0,16%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 104,14 – 104,69.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Додамо, що за перші три місяці 2024 року Індекс долара США зріс майже на 3%.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на долар США

Долар зміцнив позиції на ринку під час торгів у п'ятницю, але водночас валюта на шляху до тижневих втрат після того, як нові дані показали, що американські роботодавці найняли у березні набагато більше працівників, ніж прогнозували раніше.

У результаті це може відтермінувати зниження процентної ставки Федеральним Резервом в 2024 році, якого очікують ринки, повідомляє видання Reuters.