Долар демонструє сильні позиції

Загалом за перші три місяці 2024 року Індекс долара США зріс майже на 3%. Згідно з даними Yahoo!Finance, цей показник на цю мить коливається 104,49.

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Посилення позицій американського долара у першому кварталі 2024 року призвело до того, ще "більшого болю" як для великих економік, так і для економік, що розвиваються, а ринки насторожено ставляться до японської інтервенції, спрямованої на підтримку єни, яка торгується біля мінімуму за 34 роки, інформує Reuters.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

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