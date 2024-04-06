Доллар вернулся к росту, но неделя для валюты на рынке была весьма турбулентной. Важным фактором влияния для валюты стали данные с рынка труда в США. Больше о последних изменениях – рассказываем в новом материале 24 Канала.
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Как изменились позиции доллара за 5 апреля
В пятницу, 5 апреля, Индекс доллара США завершил торговую сессию на уровне 104,29. Этот индикатор вырос 0,16%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 104,14 – 104,69.
Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.
Добавим, что за первые три месяца 2024 года Индекс доллара США вырос почти на 3%.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.