Індекс долара США закінчив торговельну сесію 5 квітня на рівні 104,29, зрісши на 0,16% за даними Yahoo!Finance.
Максимальне значення Індексу долара було 107,35, а найнижче - 99,58 за останні 12 місяців.
За перші три місяці 2024 року Індекс долара збільшився майже на 3%, вказуючи на його стійкість на ринку.
Валюта піднялася на ринку після звіту про зростання зайнятості в США, що може відтермінувати зниження процентної ставки Федеральним Резервом у 2024 році.
Останні зміни на ринку валют / Getty Images
Долар повернувся до зростання, але тиждень для валюти на ринку був досить турбулентним. Важливим фактором впливу для валюти стали дані з ринку праці у США. Більше про останні зміни – розповідаємо у новому матеріалі 24 Каналу.
Поділитись:
Як змінилися позиції долара за 5 квітня
У п'ятницю, 5 квітня, Індекс долара США завершив торгову сесію на рівні 104,29. Цей індикатор зріс 0,16%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 104,14 – 104,69.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.
Додамо, що за перші три місяці 2024 року Індекс долара США зріс майже на 3%.
Що таке Індекс долара США
Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.