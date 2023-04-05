Останні зміни під час торгів

У середу, 5 квітня, Індекс долара США виріс під час торгів на 0,12% до 101,71, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 101,44 – 101,78.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

Крім того, це найкращий результат за За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 98,52, за даними CNBC.

Що відбувається на ринку

Попри позитивну динаміку долара на ринку станом на 5 квітня, валюта досягла найнижчого значення за останні 2 місяці під час торгової сесії. Йдеться про позначку на рівні 101,44, інформує Reuters.

Зокрема, проти долара США грають очікування, що Федеральний резерв більше не буде сильно підвищувати базову ставку навіть попри те, що інші центральні банки продовжують проводити агресивну монетарну політику задля вгамування інфляції. Щодо фунта, то на ринку зафіксували таку динаміку:

Під час сьогоднішніх торгів фунт трохи впав, але все ще залишається на рівні близькому до максимуму за 10 місяців , який зафіксували 4 квітня 2023 року;

, який зафіксували 4 квітня 2023 року; Загалом британська валюта за перший квартал виросла проти долара приблизно на 2%, випередивши усі інші валюти у Європі, за даними CNBC.