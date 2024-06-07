Долар на шляху до серйозного обвалу

У п'ятницю, 7 червня, Індекс долара США торгується на рівні 104,09. Цей індикатор наразі демонструє від'ємну динаміку, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 104,00 – 104,16.

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Крім того, на початку торгів в Азії індекс долара США коливався на рівні 104,13. Тобто долара недалеко відійшов від мінімуму, який зафіксували на цьому тижні – 103,99, вперше опустившись нижче 104,00 з 9 квітня, згідно з даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що впливає на долар США

Долар США наблизився до мінімального рівня за 8 тижнів напередодні важливого звіту по зайнятості в США. Дані, яких очікують, повинен дати підказки щодо термінів зниження процентної ставки Федеральної резервної системи.

Нагадаємо, що наразі очікують, що Федеральна резервна система США почне знижувати процентні ставки у вересні 2024 року. Так вважають майже дві третини економістів. Тоді як Європейський центробанк вперше за 5 років знизив відсоткові ставки.