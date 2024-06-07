Американский доллар торгуется возле минимума за несколько недель, поскольку рынок ожидает важных данных. Таким образом, стремятся понять, как может быть следующий шаг центробанка США.
Как изменились позиции доллара за 7 июня 2024 года
В пятницу, 7 июня, Индекс доллара США торгуется на уровне 104,09. Этот индикатор пока демонстрирует отрицательную динамику, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 104,00 – 104,16.
Кроме того, в начале торгов в Азии индекс доллара США колебался на уровне 104,13. То есть доллара недалеко отошел от минимума, который зафиксировали на этой неделе – 103,99, впервые опустившись ниже 104,00 с 9 апреля, согласно данным CNBC.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.