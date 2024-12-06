Що відбувається на світовому ринку нафти
У п'ятницю, 6 грудня, ціни на нафту демонструють від'ємну динаміку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Наразі у центрі уваги опинився слабкий попит після того, як група ОПЕК+ відклала заплановане збільшення пропозиції. Відповідне рішення ухвалили на засіданні, яке пройшло 5 грудня. Крім того, нафтовий картель вирішив підтримувати політику скорочення обсягів видобування до кінця 2026 року.
Скільки коштує барель нафти
Нафта Brent впала в ціні на 21 цент або на 0,3%. Сировина торгується на рівні 71,88 долара за барель. Американська сировина WTI подешевшала на 15 центів або на 0,2%. Ф'ючерси на сировину коштують 68,15 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 71,84 долара за барель (- 0,35%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 68,09 долара за барель (- 0,31%).