Ситуация на рынке валют

В понедельник, 9 декабря, доллар США демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Trading Economics. К тому же предыдущую неделю американская валюта закончила со спадом.

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За предыдущие 5 дней доллар США упал на 0,45% относительно корзины из 6 других валют. При этом с начала года Индекс доллара вырос на 4,57%, согласно данным Market Watch.

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Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,07;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 105,96. Этот показатель зафиксировал спад на уровне 0,09%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день колеблется от 105,95 до 106,21.

Напомним, что в Индии заявили, что в БРИКС не заинтересованы в ослаблении доллара США на рынке. До этого Трамп угрожал ввести пошлины на уровне 100%, если они будут искать альтернативу для доллара на международном рынке.