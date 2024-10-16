Обмін "старих" доларів на "нові"

Так званими "старими" доларами називають банкноти, які випустили у 1996 році, інформує 24 Канал. Ба більше, були ситуації, коли з обміном таких банкнот виникали проблеми. Зокрема, навесні 2023 року українці масово скаржилися на те, що долари 1996 року просто відмовлялися приймати від клієнтів.

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У НБУ пояснили, що ні номінал, ні рік випуску доларів не є підставою для відмови в проведенні обміну. Важливо, щоб купюри були справжні та у належному стані (без значних пошкоджень та ознак серйозного зношення). Проте в Україні все одно цікавляться, чи можна обміняти банкноти старого зразка на долари нового зразка.

До теми! До "нових" доларів відносять банкноти, дизайн яких оновили за останні 20 років.

У постанові Нацбанку немає згадок про вище загадану операцію. Однак додають, якщо людина має відповідний запит, то можна звертатися до банку або пункту обміну, аби дізнатися, чи ця послуга доступна, так і всі умови її проведення.

Фінансові установи можуть стягувати плату за обмін "старих" доларів на "нові". Розмір оплати може варіюватися, оскільки кожна установа ухвалює це рішення самостійно.