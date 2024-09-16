Якого року випуску долари є новими

У США періодично оновлюють дизайн банкнот долара, аби посилити їхню безпеку, інформує Bureau of Engraving and Printing. Зокрема, згадують про необхідність того, аби американська валюта була стійкою до найрізноманітніших варіацій підробок.

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За останні 20 років Федеральна резервна система США представила нові "версії" більшості номіналів долара. Найновіші дизайни долара США, згідно з даними The US Currency Education Program:

5 доларів – 2008 рік;

10 доларів – 2006 рік;

20 доларів – 2003 рік;

50 доларів – 2004 рік;

100 доларів – 2013 рік.

Цікаво! Федеральна резервна система США оприлюднила графік оновлення купюр доларів. Центробанк планує змінити дизайн банкнот номіналом від 5 до 100 доларів до 2034 року.

Нагадаємо, що в Україні банки та небанківські установи зобов'язані приймати усі банкноти долара США, які випустили з 1914 року. Про це наголосили в Національному банку України. Крім того, глава НБУ Андрій Пишний заявляв, що вартість доларів в Україні залежить від номіналу та поточного обмінного курсу. Він підмітив, що жодних додаткових комісій, які нібито пов'язані з дизайном, роком випуску або номіналом, за обмін валюти не передбачено.