Чи можна обміняти "старі" долари на "нові"

В Україні валютно-обмінні операції з готівковою іноземною валютою проводять уповноважені установи: банки, небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку. Вимоги та правила для учасників валютного ринку встановлює НБУ.

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У постанові НБУ вказали, що до валютно-обмінних операцій належать такі:

Купівля у фізичних осіб готівки іноземної валюти за готівкові або безготівкові кошти в гривні;

Продаж фізичним особам банкнот іноземної валюти за гривні;

Обмін фізичним особам купюр іноземної валюти однієї держави на банкноти іноземної валюти іншої держави.

До теми! Як правило, в Україні старими називають долари США, які випустили у 1996 році. Тоді як звання "нових" доларів отримали купюри, які центробанк США оновив за останні 20 років.

Проте у постанові НБУ не згадана операція з обміну банкнот іноземної валюти так званого “старого” зразка на банкноти тієї ж іноземної валюти “нового” зразка. Для прикладу, йдеться про обмін доларів США зразків 1985 – 1996 років на долари США зразків 2004 – 2017 років. Водночас центробанк вказує, що можливість та усі умови проведення такої операції потрібно узгоджувати безпосередньо у банку або небанківській фінансовій установі.