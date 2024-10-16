Обмен "старых" долларов на "новые"

Так называемыми "старыми" долларами называют банкноты, которые выпустили в 1996 году, информирует 24 Канал. Более того, были ситуации, когда с обменом таких банкнот возникали проблемы. В частности, весной 2023 года украинцы массово жаловались на то, что доллары 1996 года просто отказывались принимать от клиентов.

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В НБУ объяснили, что ни номинал, ни год выпуска долларов не является основанием для отказа в проведении обмена. Важно, чтобы купюры были настоящие и в надлежащем состоянии (без значительных повреждений и признаков серьезного износа). Однако в Украине все равно интересуются, можно ли обменять банкноты старого образца на доллары нового образца.

К теме! К "новым" долларам относят банкноты, дизайн которых обновили за последние 20 лет.

В постановлении Нацбанка нет упоминаний о вышеупомянутую операцию. Однако добавляют, если человек имеет соответствующий запрос, то можно обращаться в банк или пункт обмена, чтобы узнать, или эта услуга доступна, так и все условия ее проведения.

Финансовые учреждения могут взимать плату за обмен "старых" долларов на "новые". Размер оплаты может варьироваться, поскольку каждое учреждение принимает это решение самостоятельно.