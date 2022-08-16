Долар наближається до максимуму за рік: що впливає на нацвалюту США
Нацвалюта США завершує черговий день з від'ємною динамікою. Як змінилася позиція Індексу долара США за торговий день та що впливає на американську валюту – читайте у матеріалі 24 каналу.
Індекс долара США закінчує другий день тиждень із незначним падінням. Торги тривають цілодобово.
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Актуальні дані щодо Індексу долара
Станом на 16 серпня, Індекс долара США зупинився на рівні 106,47, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник пішов вгору на 0,08%. Індекс почав торговий день з позначки на рівні 106,48. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют:
- максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29. Це зафіксували у середині липня 2022 року;
- тоді як мінімум за аналогічний проміжок часу зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.
Водночас WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на торгах коливається на рівні 106,46, за даними WSJ. З початку дня він виріс на 0,08%. Індекс розраховують на основі даних Банку міжнародних розрахунків стосовно загального обсягу торгів іноземною валютою. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- за місяць він втратив загалом 0,21%;
- за останні 3 місяці цей показник зріс на 3%;
- з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 10,92%;
- загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 14,30%.
Що відбувається з доларом США
Цього вівторка курс долара щодо кошика з 6 основних валют не надто змінився, оскільки інвестори чекали на нові дані про роздрібну торгівлю у США та протоколу липневого засідання Федерального резерву, інформує CNBC.
Долар минулого тижня також відскочив від мінімуму за 6 тижнів. Адже інвестори вважають, що центральний банк США й надалі буде проводити досить агресивну монетарну політику, оскільки інфляція все ще досить високою.
У перший день тижня долар США зміцнював позиції на ринку на фоні останнього звіту про економічну ситуацію в Китаї. Нові дані призвели до посилення побоювань щодо рецесії, пише CNBC.
Позитивно на долар вплинули й коментарі експерта з Федерального резерву щодо перших ознак того, що інфляція у США досягла свого максимуму. Йдеться про банкіра Томаса Баркіна, який додав, що було б непогано щоб інфляція протягом певного проміжку часу залишалася на рівні цілі у 2% перш ніж припиняти підняття ставок.
Потенційна рецесія у 2022 році може неабияк відрізнятися від попередніх досвідів з економічними кризами. Усе через кілька наступних факторів:
- сильні фінансові позиції корпорацій, які за останні 10 років змогли сформувати таку собі загальну фінансову подушку на 4 трильйони доларів;
- агресивна та потужна політика Федерального резерву з метою вгамування інфляції у країні;
- стабільний ринок праці у США.
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