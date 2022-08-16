Индекс доллара США заканчивает второй день недели с незначительным падением. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на 16 августа, индекс доллара США остановился на уровне 106,47, по данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель пошел вверх на 0,08%. Индекс начал торговый день с отметки на уровне 106,48. Крайние позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют:

  • максимально Индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29. Это было зафиксировано в середине июля 2022 года;
  • тогда как минимум за аналогичный промежуток времени зафиксировали на позиции 91,78, по данным CNBC.