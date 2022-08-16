Індекс долара США закінчує другий день тиждень із незначним падінням. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на 16 серпня, Індекс долара США зупинився на рівні 106,47, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник пішов вгору на 0,08%. Індекс почав торговий день з позначки на рівні 106,48. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют:

  • максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29. Це зафіксували у середині липня 2022 року;
  • тоді як мінімум за аналогічний проміжок часу зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.