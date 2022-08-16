Індекс долара США закінчує другий день тиждень із незначним падінням. Торги тривають цілодобово.

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Станом на 16 серпня, Індекс долара США зупинився на рівні 106,47, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник пішов вгору на 0,08%. Індекс почав торговий день з позначки на рівні 106,48. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют:

Довідка! Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара США до шести національних валют країн, які є основними партнерами офіційного Вашингтона у торгівлі. До цього списку входять євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на торгах коливається на рівні 106,46, за даними WSJ. З початку дня він виріс на 0,08%. Індекс розраховують на основі даних Банку міжнародних розрахунків стосовно загального обсягу торгів іноземною валютою. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

за місяць він втратив загалом 0,21%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 3%;

з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 10,92%;

загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 14,30%.

Що відбувається з доларом США

Цього вівторка курс долара щодо кошика з 6 основних валют не надто змінився, оскільки інвестори чекали на нові дані про роздрібну торгівлю у США та протоколу липневого засідання Федерального резерву, інформує CNBC.

Долар минулого тижня також відскочив від мінімуму за 6 тижнів. Адже інвестори вважають, що центральний банк США й надалі буде проводити досить агресивну монетарну політику, оскільки інфляція все ще досить високою.

У перший день тижня долар США зміцнював позиції на ринку на фоні останнього звіту про економічну ситуацію в Китаї. Нові дані призвели до посилення побоювань щодо рецесії, пише CNBC.

Позитивно на долар вплинули й коментарі експерта з Федерального резерву щодо перших ознак того, що інфляція у США досягла свого максимуму. Йдеться про банкіра Томаса Баркіна, який додав, що було б непогано щоб інфляція протягом певного проміжку часу залишалася на рівні цілі у 2% перш ніж припиняти підняття ставок.

Потенційна рецесія у 2022 році може неабияк відрізнятися від попередніх досвідів з економічними кризами. Усе через кілька наступних факторів:

сильні фінансові позиції корпорацій, які за останні 10 років змогли сформувати таку собі загальну фінансову подушку на 4 трильйони доларів;

змогли сформувати таку собі загальну фінансову подушку на доларів; агресивна та потужна політика Федерального резерву з метою вгамування інфляції у країні;

стабільний ринок праці у США.

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