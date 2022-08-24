Довідка! Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) зупинився на рівні 108,96, згідно з даними видання WSJ. З початку дня він пішов вгору на 0,32%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

за місяць він пішов вгору на 2,37%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 6,78%;

з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 13,55%;

загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 17,40%.

Що відбувається з доларом США

Індекс долара США протягом минулого тижня пішов вгору на 2,33%. Це найкраще тижневе ралі на ринку з квітня 2022 року. Індекс наблизився впритул до максимуму за рік.

Цю динаміку зафіксували на фоні заяв експертів з Федерального резерву США, які підкреслили необхідність зробити ще більше, аби взяти під контроль рекордну за понад 40 років інфляцію, інформує US News.

Водночас експерти Wells Fargo вважають, що американський долар у 2023 році впаде. Головні причини – початок рецесії у США та зниження ставок центробанком. Нагадаємо, що ця країна має статус першої економіки у світі. Цього року очікують подальше зростання національної валюти, тоді як Федеральний резерв продовжить підіймати базову ставку, пише Markets Insider.