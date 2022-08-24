Индекс доллара США продолжает укреплять позиции на рынке. Котировки показывают положительную динамику. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

В среду, 24 августа, индекс доллара США колеблется на уровне 108,97, согласно данным Yahoo!Finance. С начала торгов этот показатель вырос на 0,32% . Индекс начал торговый день на уровне 108,52. Крайние позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют торговых партнеров США:

  • максимально Индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29 . Это было зафиксировано в середине июля 2022 года;
  • тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 91,78 , по данным CNBC.