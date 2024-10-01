В Україні почали продавати унікальні євро

На колекційнійних банкнотах нанесений напис "Як тебе не любити, Києве мій!" та зображення Софійського собору ХІ століття. Таким чином, заповідник прагне привернути увагу суспільства до визначних історичних та культурних пам'яток України, а також їхньої популяризації та збереження.

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Унікальна колекцій банкнот "0 євро" надійшла у продаж у День Українського козацтва – 1 жовтня. У заповіднику пояснили, що це не випадковість.

Свята Софія є свідком славетної Козацької доби, і саме тоді, за часів Мазепи, вона набула рис українського бароко, стала символом духовності та культури нації, зберігаючи пам'ять про героїчну історію українського козацтва,

– йдеться у повідомленні.

Унікальна колекція євро надійшла у продаж / Фото Національний заповідник "Софія Київська"

Колекційні банкноти виглядають, як справжні євро. Ба більше, вони виготовлені за тією ж технологією. Вартість однієї банкноти становить 300 гривень.