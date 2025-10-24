Які долари можна обміняти?
Першочергово при обміні грає роль саме ступінь пошкодженості банкноти, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Раніше в Україні існувало поняття "незначно зношена банкнота". Однак у 2023 році його було скасовано.
Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактору" на визначення ступеня зношеності банкноти,
– зазначає НБУ.
Себто, якщо банкнота має незначні пошкодження, її мають легко обмінювати. А от зі значно зношеними купюрами ситуація дещо складніша – їх передають на інкасо.
Зверніть увагу! Фактично, інкасо це теж обмін. Але здійснюється він за іншою схемою. Ви віддаєте банкноту у місцевий банк, потім він передає ваші кошти банку-кореспондента для обміну. Така операція здійснюється згідно з тарифами фінустанови.
Зауважимо, що фінустанова може відмовитись проводити обмін старої купюри, якщо технічно не вдається підтвердити справжність грошей. Найчастіше "проблеми" виникають з доларами 1996 року.
Що потрібно знати про курс долара зараз?
Курс долара в Україні стабільний. Коливання очікуються в межах: від 41,20 до 42,20 гривні за долар.
На наступному тижні долар очікується в межах – 41,60 – 42 гривні за долар на міжбанку. А от на готівковому ринку з 27 жовтня по 2 листопада люфт коливань буде: 41,50 – 42 гривень за долар.
Зверніть увагу! Офіційний курс долара в Україні 25 жовтня – 41,89 гривні, зазначає НБУ.