Яким буде курс долара в кінці липня: банкір сказав, що саме тримає ринок у напрузі
На перетині місяців валютний ринок навряд чи здивує різкими курсовими змінами. Долар коливатиметься в діапазоні 44,6 – 45 гривень, тоді як євро перебуватиме в межах 50,8 – 51,5 гривні.
Якою буде ситуація для українців
Деталі в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Завершення липня та початок серпня не вийдуть за межі вже звичної динаміки.
- Зокрема, завдяки присутності Нацбанку на міжбанку.
Регулятор і надалі уважно стежитиме за ситуацією та за потреби тамуватиме попит, який традиційно формують імпортери енергоносіїв. Водночас, за попередніми оцінками, він лише на 10 – 15% перевищуватиме пропозицію, тож обсяги валютних інтервенцій можуть скласти 800 – 900 мільйонів доларів.
- Валютний ринок працюватиме без помітних змін.
Міжбанківський і готівковий ринки рухатимуться майже синхронно: різниця між курсами залишатиметься мінімальною, а поточні коливання будуть "копійчаними". Водночас ажіотажного попиту не спостерігатимуть ані в банках, ані в обмінних пунктах.
На тлі новин про потужну міжнародну допомогу, стабільність споживчих цін і відносну сталість вартості пального фактично відсутні причини для помітних курсових зрушень.
- Однак саме ціни на енергоносії – головний фактор ризику.
Якщо напруга на Близькому Сході спадатиме, а Ормузька протока буде відкритою для транспортування нафти, світові ціни поступово знижуватимуться. Це зокрема, частково послабить інфляційний тиск в Україні, адже пальне – "лімфа" всіх економічних процесів.
Водночас навіть за несприятливого розвитку подій у регіоні, на думку експерта, суттєвого впливу на курс гривні не очікується. Основним наслідком можуть стати лише довготривало високі ціни на нафтопродукти, що здатні прискорити інфляцію.
Характеристики ринку з 27 липня по 2 серпня
- Коридори валютних коливань: на міжбанку 44,6 – 45 гривень за долар і 50,8 – 51,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,8 – 45 гривень за долар і 51 – 51,5 гривні за євро.
- Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.
- Різниця курсів купівлі: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.
- Різниця курсів продажу: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.
Нагадаємо, Нацбанк уже встановив курс валют на понеділок, 27 липня. Долар коштуватиме 44,81 гривні, тоді як євро – 50,97 гривні.
Однак останніми тижнями ворог значно активізував атаки на транспортну, логістичну та паливну інфраструктуру, зокрема АЗС. Такі удари здатні порушувати ланцюги постачання, впливати на ціни бензину й дизелю, а також посилювати інфляційний тиск. Тож навіть поступове здешевлення нафти на світових ринках означатиме лише послаблення зовнішнього паливного чинника.