Останні зміни під час торгів
Під час торгів у п'ятницю, 28 квітня, Індекс долара США коливається на рівні 101,77, подорожчавши під час торгів 0,27%, за даними Yahoo!Finance. Цей індикатор коливається в діапазоні 101,42 – 102,17.
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Як змінилися позиції Індексу долара США за 12 місяців:
- Максимальне значення для цього показника становив 114,78. Це також рекорд для Індексу долара за 20 років;
- Мінімальний результат за рік зафіксували на рівні 100,79, інформує видання CNBC.
Що впливає на динаміку ринку
Американський долар демонструє позитивну динаміку на ринку після нових даних про інфляцію у США, яка все ще залишається досить стійкою. На цьому фоні посилилися очікування щодо чергового підвищення базової ставки Федеральним резервом на наступній зустрічі. Захід запланували на наступний тиждень, згідно з CNBC.
Крім того, стало відомо, що економічне зростання США сповільнилося більше, ніж очікували у першому кварталі 2023 року. Під час сьогоднішніх торгів Індекс долара США досягнув максимального рівня за тиждень, а також відновився від спаду до найнижчого рівня за два тижні.
Заяви про американський долар
- Також зараз періодично звучать заяви про нібито потребу відмовитися від долара, як головної торгової валюти у світі. Проте фахівці заспокоюються та наголошують, що у найближчому майбутньому нічого такого не станеться, оскільки для долара США немає альтернативи;
- Ситуацію з глобальним статусом долара на тлі санкції проти Росії та інших режимів також прокоментувала глава Мінфіну США. За її словами, існує ризик для гегемонії валюти на міжнародному ринку.