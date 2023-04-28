Последние изменения во время торгов
В ходе торгов в пятницу, 28 апреля, Индекс доллара США колеблется на уровне 101,77, подорожав во время торгов 0,27%, по данным Yahoo!Finance. Этот индикатор колеблется в диапазоне 101,42 – 102,17.
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Как изменились позиции Индекса доллара США за 12 месяцев:
- Максимальное значение для этого показателя 114,78. Это также рекорд для Индекса доллара за 20 лет;
- Минимальный результат за год зафиксировали на уровне 100,79, информирует издание CNBC.
Что влияет на динамику рынка
Американский доллар демонстрирует положительную динамику на рынке после новых данных об инфляции в США, которая все еще остается достаточно устойчивой. На этом фоне усилились ожидания очередного повышения базовой ставки Федеральным резервом на следующей встрече. Мероприятие запланировано на следующую неделю, согласно CNBC.
Кроме того, стало известно, что экономический рост США замедлился больше, чем ожидалось в первом квартале 2023 года. В ходе сегодняшних торгов Индекс доллара США достиг максимального уровня за неделю, а также восстановился от спада до самого низкого уровня за две недели.
Заявления об американском долларе
- Также сейчас периодически звучат заявления о якобы необходимости отказаться от доллара, как главной торговой валюты в мире. Однако специалисты успокаиваются и подчеркивают, что в ближайшем будущем ничего подобного не произойдет, поскольку для доллара США нет альтернативы;
- Ситуацию с глобальным статусом доллара на фоне санкции против России и других режимов также прокомментировала глава Минфина США. По ее словам, существует риск гегемонии валюты на международном рынке.