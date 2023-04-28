Последние изменения во время торгов

В ходе торгов в пятницу, 28 апреля, Индекс доллара США колеблется на уровне 101,77, подорожав во время торгов 0,27%, по данным Yahoo!Finance. Этот индикатор колеблется в диапазоне 101,42 – 102,17.

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Как изменились позиции Индекса доллара США за 12 месяцев:

Максимальное значение для этого показателя 114,78 . Это также рекорд для Индекса доллара за 20 лет ;

. Это также рекорд для Индекса доллара за ; Минимальный результат за год зафиксировали на уровне 100,79, информирует издание CNBC.

Что влияет на динамику рынка

Американский доллар демонстрирует положительную динамику на рынке после новых данных об инфляции в США, которая все еще остается достаточно устойчивой. На этом фоне усилились ожидания очередного повышения базовой ставки Федеральным резервом на следующей встрече. Мероприятие запланировано на следующую неделю, согласно CNBC.

Кроме того, стало известно, что экономический рост США замедлился больше, чем ожидалось в первом квартале 2023 года. В ходе сегодняшних торгов Индекс доллара США достиг максимального уровня за неделю, а также восстановился от спада до самого низкого уровня за две недели.

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