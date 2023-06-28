Головні зміни для долара на ринку

У середу, 28 червня 2023 року, Індекс долара США торгується на рівні 102,65. Котирування цього індикатора виросли на 0,15%, заданими Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 102,47 до 102,69.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Максимально цей індекс зростав до позначки на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімальне значення для цього індикатора зафіксували на рівні 100,79, повідомляє CNBC.

До теми! Європейський центральний банк закликає банки з країн ЄС пришвидшити вихід з російського ринку. Регулятор занепокоєний темпами руху кредиторів у цьому напрямку.

Фактори впливу на ринку

Попри зміну динаміки, позиції долара зросли не надто сильно. Особливо, якщо враховувати, що за ніч ця валюта впала на 0,24%. За місяць Індекс долара США, як й очікували, втратив 1,5%. Зараз інвестори звертають увагу на нові економічні дані, які знизили їхні побоювання щодо рецесії. На цьому тлі також зростає апетит до ризику.

Водночас очікують, що Федеральний резерв продовжить підвищувати процентну ставку. На цю мить ринки очікують ймовірність зростання ставки у наступному місяці на 25 пунктів, повідомляє видання CNBC. Загалом за минулий тиждень долар США подорожчав на 0,5%.

Динаміка інших валют:

Позиції євро ослабли на 0,1% проти долара США. За ніч ця валюта подорожчала на 0,5% завдяки останнім заявам глави Європейського центрального банку;

проти долара США. За ніч ця валюта подорожчала на завдяки останнім заявам глави Європейського центрального банку; Британський фунт зафіксував спад на рівні 0,09% за день.

Аналітики з MPS очікують, що долар США може впасти на 5% стосовно інших валют у другій половині поточного року. Нагадаємо, що видання Bloomberg визначило прогнози від MPS найбільш точними за перший квартал 2023 року.