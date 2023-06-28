Главные изменения для доллара на рынке

В среду, 28 июня 2023 года, Индекс доллара США торгуется на уровне 102,65. Котировки этого индикатора выросли на 0,15%, заданными Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 102,47 до 102,69.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Максимально этот индекс рос до отметки на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимальное значение для этого индикатора зафиксировали на уровне 100,79, сообщает CNBC.

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Факторы влияния на рынке

Несмотря на смену динамики, позиции доллара выросли не слишком сильно. Особенно если учитывать, что за ночь эта валюта упала на 0,24%. За месяц Индекс доллара США, как и ожидалось, потерял 1,5%. Сейчас инвесторы обращают внимание на новые экономические данные, которые снизили их опасения по поводу рецессии. На этом фоне также растет аппетит к риску.

В то же время ожидается, что Федеральный резерв продолжит повышать процентную ставку. На этот момент рынки ожидают вероятность роста ставки в следующем месяце на 25 пунктов, сообщает издание. CNBC. В целом за прошлую неделю доллар США подорожал на 0,5%.

Динамика других валют:

Позиции евро ослабли на 0,1% против доллара США. За ночь эта валюта подорожала на 0,5% благодаря последним заявлениям главы Европейского центрального банка;

против доллара США. За ночь эта валюта подорожала на благодаря последним заявлениям главы Европейского центрального банка; Британский фунт зафиксировал спад на уровне 0,09% в день.

Аналитики из MPS ожидают, что доллар США может упасть на 5% по отношению других валют во второй половине этого года. Напомним, что издание Bloomberg определило прогнозы от MPS наиболее точными за первый квартал 2023 года.