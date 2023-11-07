Головні зміни на ринку валют

У вівторок, 7 листопада, Індекс долара США коливається на рівні 105,61, за даними Yahoo!Finance. Цей індикатор з початку торгової сесії зріс на 0,38%. Діапазон коливання становить від 105,27 до 105,74.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 111,27 .

. Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на позиції долара США

У вівторок американський долар демонструє зростання, а його динаміка залишається стабільною на ринку. Водночас Індекс долара США все ще тримається недалеко від двомісячного мінімуму, який зафіксували днем раніше, пише CNBC.

Крім того, ринки очікують на новий виступ очільника Федерального резерву у середу та четвер. Головне питання – чи збереже центробанк пом'якшення монетарної політики, яке погодили на останній зустрічі.

Динаміка інших валют:

Євро втратило 0,07% відносно долара США, відійшовши від максимуму за 8 тижнів;

Британський стерлінг впав на 0,04%. Таким чином, ця валюта зафіксувала спад від максимуму за 7 тижнів.

Нагадаємо! Очільник американського центробанку на цьому тижні натякнув на відмову від найагресивнішої монетарної політики за 40 років.

Крім того, за минулий тиждень Індекс долара США втратив 1,3%. Це стало найбільшим спадом з середини липня та різкою зміною після недавнього зростання.