Главные изменения на рынке валют

Во вторник, 7 ноября, Индекс доллара США колеблется на уровне 105,61, по данным Yahoo!Finance. Этот индикатор с начала торговой сессии вырос на 0,38%. Диапазон колебания составляет от 105,27 до 105,74.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 111,27 .

. Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что влияет на позиции доллара США

Во вторник американский доллар демонстрирует рост, а его динамика остается стабильной на рынке. В то же время Индекс доллара США все еще держится недалеко от двухмесячного минимума, зафиксированного днем ранее, пишет CNBC.

Кроме того, рынки ожидают нового выступления главы Федерального резерва в среду и четверг. Главный вопрос – сохранит ли центробанк смягчение монетарной политики, согласованное на последней встрече.

Динамика других валют:

Евро потеряло 0,07% по отношению к доллару США, отойдя от максимума за 8 недель;

Британский стерлинг свалился на 0,04%. Таким образом, эта валюта зафиксировала спад от максимума за 7 недель.

Напомним! Глава американского центробанка на этой неделе намекнул на отказ от самой агрессивной монетарной политики за 40 лет.

Кроме того, за прошлую неделю Индекс доллара США потерял 1,3%. Это стало самым большим спадом с середины июля и резкой сменой после недавнего роста.