Як змінилися позиції долара на ринку

Торги у понеділок, 22 квітня, Індекс долара США завершив зі зростанням до 106,13. Водночас цей показник відійшов від максимуму за 5 місяців, які зафіксували на минулому тижні, інформує Reuters. Крім того, долар подорожчав до нового максимуму щодо японської єни. Йдеться про пікове значення за 34 роки.

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Діапазон коливання цього індикатора коливався від 106,05 до 106,24. Згідно з даними Yahoo!Finance, станом на 23 квітня Індекс долара США торгується на рівні 105,91, втративши 0,18%.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

До теми! У першому кварталі 2024 року Індекс долара США зріс майже на 3%.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що впливає на долар США

Долар відійшов від багатомісячного максимуму після заяв чиновників з Федеральної резервної системи США і низка свіжих даних по інфляції. На цьому тлі "просіли" очікування щодо зниження процентних ставок у першій економіці світу.

Крім того, зниження геополітичної напруженості на Близькому Сході, яка попередньо спровокувала стрімке зростання долара, золота і нафти в п'ятницю і завдала удару по фондових ринках, також допомогло стримати волатильність.