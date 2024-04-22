Наступні кроки ОПЕК+ та Саудівської Аравії

Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду (МВФ), країни-члени ОПЕК+ уже з липня почнуть поступово збільшувати обсяги видобування нафти. Це має стати поштовхом для повернення Саудівської Аравії до переліку економік з найшвидшими темпами зростанням.

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Повного скасування обмежень, які стосуються обсягів видобування нафти країнами ОПЕК+, очікують на початку 2025 року. Відповідну заяву зробив очільник місії МВФ Амін Маті.

Зокрема, очікують, що обсяги видобування нафти у Саудівській Аравії досягнуть 10 мільйонів барелів на день станом на початок 2025 року. Тоді як саудити говорять про потенційне збільшення їхніх виробничих потужностей до 12 мільйонів барелів на добу.

Важливо! Наразі обсяги видобування нафти у Саудівській Аравії тримаються на рівні, який близький до мінімуму за роки. Йдеться про 9 мільйонів барелів нафти на добу. При цьому варто зазначити, що Саудівська Аравія – це найбільший експортер сировини у світі.

Актуальні ціни на нафту, згідно з даними Bloomberg:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 86,70 долара за барель;

Контракти WTI торгуються за ціною 82,81 долара за барель.

Прогноз МВФ для економіки Саудівської Аравії

Експерти з Міжнародного валютного фонду очікують на збільшення темпів зростання економіки Саудівської Аравії з 5,5% до 6% у 2025 році. Таким чином, королівство поступається лише Індії серед найбільших економік світу.

Наголошують, що у 2022 році завдяки рекордним обсягам видобування чорного золота, Саудівська Аравія фіксувала найшвидші теми економічного зростання серед країн G20.

Тоді як у 2023 році економіка країни показала скорочення. Річ у тому, що Саудівська Аравія та Росія очолили кампанію ОПЕК+ про скорочення обсягів видобування нафти. Наслідком цього також стало зменшення поставок, а також зростання цін на нафту.

Чого очікують від нової зустрічі ОПЕК+

Додамо, що нова зустріч ОПЕК+ запланована на 1 червня. На думку деяких аналітиків, нафтовий картель може ухвалити рішення про пом'якшення обмежень щодо видобування сировини.

Крім того, Саудівська Аравія може навіть перейти до збільшення обсягів видобування нафти, аби розв'язати багаторічну проблему дефіциту бюджету. При цьому поточні ціни на нафту на ринку все ще тримаються на нижчому рівні за необхідний рівень для балансування державного бюджету країни.